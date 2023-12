Basket | Brescia non si ferma | batte l’Olimpia Milano e conserva la vetta

(Di sabato 30 dicembre 2023)continua a sgonare,ndosul parquet del Palaleonessa. Laper i padroni di casa del match rimane conta, in uno degli scontri più belli della stagione fino ad ora.infatti ha reso cara la pelle, ma Della valle ed un super massinburg hanno fatto sì cheuscissse ancora una volta vincitore. 72-64, il risultato finale. Primo quarto parte fortecon un super Niccolò Melli che inizia a sfoderare punti su punti nel primo quarto che fanno arrivareal vantaggio di più sei.però vive di entusiasmo e di folate importanti e con Amadeo Della Valle si riporta a margine a fine primo quarto con i milanesi che conducono per tre punti. Nel ...

Per la Pallacanestroè un crocevia. La squadra di Magro ha perso la testa della graduatoria ... Calcio,, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...Calcio,, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo. Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione ...In diretta dal PalaLeonessa di Brescia la diretta testuale della partita di cartello, nonché derby lombardo, tra la Germani Brescia e l'Olimpia Milano. I padroni di casa a caccia ...La Germani Brescia ospita l’EA7 Olimpia Milano al PalaLeonessa. I padroni di casa sono al completo, mentre numerose assenze per Milano (Lô, Shields, Baron, Flaccadori, Ricci e Mirotic).