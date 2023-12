Baroni | «La prossima partita molto difficile Dobbiamo lavorare»

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’allenatore del Verona Marco, che tra una settimana se la vedrà con l’Inter a San Siro, ha anticipato così l’impegno ai microfoni del suo club.– Marcoha parlato così dopo la sconfitta con la Salernitana: «Questa sconfitta ci pesa, ma tra una settimana si torna in campo, quinditornare a. Sappiamo che è un campionato lungo e duro, però la squadra ha avuto e avrà la forza di ripartire immediatamente, anche se ci aspetterà una». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Mister, a cui manca ancora un terzino sinistro, ha chiesto al suo direttore sportivo di ...un approdato in gialloblù in prestito a gennaio per poi approdare in biancoceleste nella...Commenta per primo Intervistato da Dazn, Marco, tecnico del Verona, oggi vincente sul Cagliari, ha parlato così dopo la partita: 'Grande ...una festa veloce e poi dobbiamo preparare la...Il Verona al termine della partita è stato anche contestato da gran parte della tifoseria, Baroni analizza la sconfitta ...L'allenatore gialloblù Marco Baroni ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro la Salernitana: le sue dichiarazioni ...