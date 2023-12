Barbara d’Urso torna in tv e prepara la sfida contro Mediaset | svelato il suo programma

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il 2024 si avvicina e con esso anche il tanto atteso ritorno disul piccolo schermo. In questi lunghi mesi, i media si sono chiesti in quale emittente sarebbe sbarcata la conduttrice campana dopo la rottura definitiva con. Ed ecco che adesso sembra spuntare la risposta definitiva. Niente Tv8 a quanto pare, bensì il ritorno in Rai. Ebbene, perché gli accordi si sarebbero intensificati nell’ultimo periodo con la stipula di un contratto che prevede unche sfiderà Verissimo di Silvia Toffanin.: il ritorno in tv Il contratto che legaè ormai agli sgoccioli, il che significa che dal 1° gennaio 2024, la conduttrice sarà ufficialmente libera. In questi mesi però non ha ...