Barbara d' Urso niente Rai | dirigenza attuale non la vuole | retroscena

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il settimanale Oggi ha parlato di un clamoroso scenario riguardod'in Rai. L'indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo ha parlato della possibile collocazione dell'ex conduttrice Mediaset nel pomeriggio del dì festivo di Rai1, per sfidare Silvia Toffanin, nella fascia attualmente occupata dal programma Da Noi... A Ruota Libera di Francesca Fialdini. Sfumata l'ipotesi del Festival di Sanremo 2024, di cui avrebbe potuto essere una delle co-conduttrici al fianco di Amadeus sul palco dell'Ariston, per la d'il suo possibile ritorno sulla concorrenza adesso sembra essere solo un miraggio. Secondo TvBlog, fonti vicine riferiscono che, nonostante l'interesse suscitato dall'idea di un tandem con Mara Venier nel pomeriggio festivo del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, il destino di...

Barbara d’Urso si prepara a torna re in tv. Stando a delle nuove indiscrezioni, potrebbe andare in onda contro Silvia Toffanin Mancano tre giorni ... (361magazine)

Barbara d’Urso si prepara a torna re in tv. Stando a delle nuove indiscrezioni, potrebbe andare in onda contro Silvia Toffanin Mancano tre giorni ... (gossipitalia.news)

Nell'edizione del 2023 hanno ricevuto il premio Giancarlo Giannini, Carlo Verdone,d', Fabrizio Venturi, Francesca Fagnani, Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Paolo Genovese, i ragazzi della ...I nomi di casa Mediaset In fatto di passaggi di rete e spostamenti vari, in casa Mediaset ha dominato l'addio a Pomeriggio Cinque della sua storica conduttriceD', sostituita da Myrta ...Barbara D'Urso pronta per un ritorno in stile Dove potremmo vedere la conduttrice dopo l'addio improvviso che ha spiazzato tutti.Nonostante le feste, tante le notizie di questi ultimi giorni dal mondo dello spettacolo e non solo. Ecco i migliori gossip della settimana.