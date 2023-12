Banche | Nesci Fdi-Ecr | “Emergenza finita | ripristinare maggiori tassi depositi e meno spese per correntisti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 30 dicembre 2023) “I risultati raggiunti dalleoltre a essere in parte, frutto dell’impegno quotidiano di chi lavora in banca, sono in linea di massima, dovuti agli extra oneri e ai canoni che lehanno introdotto negli scorsi anni modificando unilateralmente le condizioni contrattuali ai sensi dell'art 118 TUB, adducendo il giustificato motivo del sopravvenuto scenario