Balneari | “con la Befana arriva una nuova procedura d’infrazione Ue grazie al governo Meloni”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Sulle concessionil’Italia si prepara a unada parte dell’Ue. A sostenerlo, mettendo sotto accusa il, è il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco. “Lupus in fabula: l’immobilismo deldegli ultimi mesi sui, giustificato in modo empio con la filastrocca irricevibile delle “spiagge risorsa non scarsa”, a poche ore dalla scadenza delle concessioni sta generando un pasticciaccio osceno, che ha una sola responsabile: Giorgia”, accusa l’esponente pentastellato. Solamente a metà novembre l’Ue aveva avviato la, concedendo due mesi di tempo alper adeguarsi alla normativa comunitaria. Turco: sui ...

Non si salva il turismo,aumenti dei listini che interesseranno strutture ricettive, pacchetti vacanza, stabilimentie servizi vari: in media 120 euro in più a nucleo.Anche il Comune di Ceriale così come Albenga e Laigueglia ha prorogato al 31 dicembre 2024 le concessioni deiuna delibera di Giunta. "Il Comune, salvo divieti di legge, non è in grado nell'immediato di indire le procedure selettive per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime e dei ...Il blitz parlamentare era riuscito, ma i proponenti – il trio renziano D’Alessio, Boschi e Rosato, il deputato di FdI Andrea De Bertoldi (tributarista e collega del viceministro dell’Economia Maurizio ...''La recente pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni riunite ha rimesso in discussione una delle sentenze del Consiglio di Stato che aveva bocciato la proroga al 2033 delle concessioni balneari.