“Bagagli smarriti a Fiumicino in vendita a 2 euro” | è una truffa | la dinamica del raggiro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 30 dicembre 2023)a due. Ladegli oggetti incustoditi in aeroporto fa impazzire i consumatori: ladel, oggettiin. Il messaggio è chiaro. Laun po’ meno. Tutto avviene per telefono, messaggi senza apparente motivo, solo con l’intento di proporre una. Il mittente è l’aeroporto. Non riescono a disfarsi degli oggetti: valigie piene a soli due. Questa la promessa fra oggetti di valore, vestiti e molto altro. In realtà non appena vengono comunicati i dati si rivela un falso. Necessario per avere i dati sensibili in cambio. Numeri di carta e non solo. Ormai è ...