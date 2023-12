Avellino | Daniele Liotti è ufficiale | i dettagli del contratto

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoè un nuovo calciatore dell’. Nelle scorse ore la società irpina ha annunciato l’ingaggio dell’esterno sinistro calabrese. Nel pomeriggio,sarà a disposizione di Michele Pazienza per il primo allenamento. Ecco il comunicato della società: “L’U.S.1912 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio, su base biennale, del calciatore. Nato a Vibo Valentia l’8 Giugno 1994 il giocatore calabrese è cresciuto tra le giovanili di Catanzaro e Catania. In carriera ha indossato le maglie di Catanzaro, Brindisi, Juve Stabia, Feralpisalò, Siracusa, Pisa, Reggina e Cosenza. In carriera ha indossato le maglie di Catanzaro, Brindisi, Juve Stabia, Feralpisalò, Siracusa, Pisa, Reggina e ...

L'ha definito da tempo l'accordo conLiotti . L'influenza ha negato il primo giorno in biancoverde all'esterno sinistro calabrese nelle prime tre sedute di allenamento dopo la pausa .... Primo allenamento dopo la pausa natalizia per l'. Torna in gruppo Ignacio Lores Varela : l'uruguagio ha lavorato con i compagni di squadra ... al pari diLiotti . Slitta, ...Il Latina segue con attenzione i movimenti di mercato in questa sessione invernale, a caccia di eventuali occasioni per rinforzare il roster a disposizione di mister Daniele Di Donato. Stando a quanto ...L'ex tecnico della Juve Stabia, Giuseppe Pancaro, ha commentato l'imminente arrivo di Daniele Liotti ad Avellino ai microfoni di SportChannel24: "Può sicuramente dare una mano ...