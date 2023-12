Ava e Anna sono stati dei malfidati riguardo Vetri Neri

(Di sabato 30 dicembre 2023)di Ava,e Capo Plaza è stato il singolo più ascoltato su Spotify del 2023 e in soli sei mesi ha già sfondato il muro dei 100 milioni di streams. Una cifra enorme se consideriamo che è un brano in lingua italiana destinato principalmente al nostro mercato. …e pensare che né Ava névolevano farla uscire. A raccontarloproprio loro su Threads in occasione del traguardo dei 100 milioni di streams. Lo ha fatto Ava commentando: “E pensare che non volevo farla uscire“. Post condiviso dache ha aggiunto: “E pensare che quel giorno appena entrata in studio ti dissi che non ero tanto ispirata“. Post di @avamvsic Visualizza su Threads Post di @pep3 Visualizza su Threads Alla fine...

... Vetri neri cone Capo Plaza, Everyday con Takagi & Ketra, Shiva e Geolier, giusto per citarne alcune "ha fatto un regalo ai propri follower pubblicando un brano natalizio. La canzone, che ...... The Weeknd "As It Was" di Harry Styles "Sweater Weather" di The Neighbourhood "Daylight" di David Kushner Le canzoni più aggiunte alle playlist in Italia "CENERE" di Lazza "VETRI NERI" di...Bridgnorth Tae Kwon-Do students Farren Edwards and Ava Plant ended the year on a high. Edwards was successful at a colour belt grading and has been promoted to yellow belt.La trapper ha pubblicato sui propri social il suo brano di Natale campionando uno delle più celebri canzoni sul tema: dal 'Bando' al Babbo ...