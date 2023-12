Auto 2024 | l' anno dell' elettrico all' italiana

(Di sabato 30 dicembre 2023) La domanda che costruttori e concessionari si pongono è se il capitale messo a disposizione dal governo per gli incentivi all'acquisto di veicoli meno inquinanti, quasi un miliardo, riuscirà a smuovere il mercatomotive italiano, soprattutto quello dei mezzi elettrici che non va oltre il 4% del totale. Glimobilisti che vorrebbero cambiarevettura, al contrario, si chiedono se accedere ai nuovi incentivi sarà cosa semplice oppure se servirscartoffie d'ogni tipo, a cominciare dalla certificazione Isee. Il governo Meloni ha approvato gli incentivi, ma difficile eavere certezze prima di metà gennaio, anche se stando alle bozze del provvedimento circolate nei giorni scorsi, nei casi favorevoli si potrà fruire di sconti che arrivano a 13.000 euro. E certamente l'aver ricompreso nelle ...

