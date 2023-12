Auteri | “Speravo di tornare | sono andato via con un nodo alla gola Conta il futuro”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: 6 minutiGaetanoha ripreso in mano le redini del Benevento a distanza di otto anni. Questa volta la missione è differente, subentrato in corsa al posto di Matteo Andreoletti, il tecnico siciliano avrà a disposizione “solo” sei mesi per ripotare la Strega in linea di galleggiamento. Giallorossi settimi in classifica, lontani dodici punti dcapolista Juve Stabia. Una missione che partirà il giorno dell’Epifania, quando al “Ciro Vigorito” arriverà la Turris. Nel frattempo aprirà anche il calciomercato e il Benevento sarà chiamato a porre rimedio a diverse situazioni. A fare il punto della situazione è stato lo stesso allenatore di Floridia, presentato ufficialmente questo pomeriggio in conferenza stampa. Impatto – Abbiamo fatto cinque allenamenti, l’impatto è stato positivo perché c’è disponibilità. Ai ragazzi ho detto che ...