Australian Open 2024 | ultimo allenamento di Jannik Sinner prima del via per Melbourne

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ci si prepara a salutare il 2023 e alla partenza per l’Australia. Ultimi scambi a Montecarlo per preparare la stagione, con animo molto sereno, ha vissuto il suo avvicinamento alla ripresa dell’attività agonistica. I riscontri con cui ha chiuso il 2023 hanno regalato al 22enne nostrano sensazioni molto positive e non si vede l’ora di tornare all’opera. Un mese di dicembre piuttosto intenso. Messe alle spalle le varie cerimonie e premiazioni legate al successo in Coppa Davis,e il suo staff hanno lavorato duramente, volando in Spagna. Ad Alicantesi è preparato dal punto di vista fisico e tecnico per abituare il proprio corpo anche alle temperature alte che troverà a. L’obiettivo era quello di migliorare il fondo e il recupero ...

Sinner, trascinatore dell'Italia alla conquista della Coppa Davis , entrerà in scena in occasione deglidal 14 al 28 gennaio. L'agenda del tennis è come sempre molto fitta tra gli ...Per Emma Raducanu una qualificata, Amanda Anisimova pesca Anastasia Pavlyuchenkova Come di consueto, uno degli appuntamenti limitrovi all'- sia temporalmente che geograficamente - è ...Ci si prepara a salutare il 2023 e alla partenza per l'Australia. Ultimi scambi a Montecarlo per preparare la stagione 2024. Jannik Sinner, con animo molto sereno, ha vissuto il suo avvicinamento alla ...Ne ha parlato l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Jannik Sinner è immerso a Montecarlo e si concentra in maniera molto accurata sull'allenamento. L'obiettivo dell'altoatesino (n.4 del mondo ...