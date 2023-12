Aumentano le partenze a Capodanno | 10 | 6 milioni di italiani in viaggio

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSaranno 10,6gliin, oltre un milione in più dello scorso anno con una spesa complessiva prevista che supera i 3,6 miliardi: risultato che sarebbe ancor più eccezionale se anche solo una parte dei molti indecisi fino all’ultimo momento – complice anche il picco influenzale in corso – alla fine si convincesse a partire, puntando con ogni probabilità, in questo caso, sull’ospitalità di parenti e amici o in seconde case. Emerge dal Focus dell’Osservatorio Turismo Confcommercio con Swg. Ben 4su 10 scelgono la montagna. Significativo anche l’incremento di coloro che scelgono l’estero.risulta la festività più gettonata del “trittico” che comprende Natale ed Epifania, e anche la più dedicata alla montagna, cui ...

Saranno 10,6 milioni gli italiani in viaggio a Capodanno, oltre un milione in più dello scorso anno con una spesa complessiva prevista che supera i 3,6 miliardi: risultato che sarebbe ancor più ......2022 poi il 44% delleper espatrio, avvenute da gennaio a dicembre 2022 ha riguardato giovani italiani tra i 18 e i 34 anni. Ecco perché gli stipendi italiani sono così bassi e non...Gli italiani in viaggio a Capodanno saranno 10,6 milioni, con una spesa prevista di 3,6 miliardi. La montagna è la destinazione preferita, mentre l'estero registra un incremento.Saranno 10,6 milioni gli italiani in viaggio a Capodanno, oltre un milione in più dello scorso anno con una spesa complessiva prevista che supera i 3,6 miliardi: risultato che sarebbe ancor più eccezi ...