Attacco ucraino a Belgorod | 14 morti e 108 feriti

Mosca e i vertici militari aveva no provato a minimizzare, ma L'attacco ucraino al porto di Feodosia è costato caro ai russi . Il bilancio emerge ed è ... (247.libero)

La Russia conferma che una sua nave da guerra è stata colpita da un attacco ucraino

La Russia ha confermato martedì che una delle sue navi è stata danneggiata in un attacco ucraino in Crimea. Leggi (internazionale)