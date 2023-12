Attacchi cyber | report della Polizia Postale | 75 956 gli alert diramati nel 2023 | 220 le persone indagate

Con l’avvicinarsi del 2024 , è tempo di guardare avanti per capire cosa ci riserverà quest’anno in termini di cybersecurity. Si prevede che i costi ... (ildenaro)

Sono stati 11.930 nel 2023 glia infrastrutture critiche ad istituzioni, aziende e privati, un 7% in meno rispetto al 2022, sono 220 le persone indagate ( - 34%) e sono stati 75.956 gli alert diramati. E' quanto ...... anche per il prossimo futuro, più preparate ed hanno di fatto costituito quella che è e sarà la massa critica della resistenza del Paese contro gli. Il lavoro che ci attende per il ...Sono stati 11.930 nel 2023 gli attacchi cyber a infrastrutture critiche ad istituzioni, aziende e privati, un 7% in meno rispetto al 2022, sono 220 le persone indagate (-34%) e sono stati 75.956 gli a ...Attacchi cibernetici: che cosa dobbiamo aspettarci per l’anno che verrà e, soprattutto, su quali assetti normativi, di gestione dei processi e innovazioni possiamo contare