Atp e Wta Brisbane 2024 | programma | orari e ordine di gioco domenica 31 dicembre con Nadal | Trevisan e Giorgi

ATP/WTA 2024 : i tornei su Sky Sport Tennis (31 dicembre-7 gennaio 2024) Nel periodo 31 dicembre-7 gennaio 2024 prende il via la grande stagione di Tennis su Sky Sport, in virtù dell’accordo in esclusiva fino al 2028 con ... (sportintv.eu)

ATP/WTA 2024 : i tornei su Sky Sport Tennis (31 dicembre-7 gennaio) Grazie all’accordo con ATP e WTA, Sky Sport dal 2024 al 2028 diventa a tutti gli effetti la destinazione per chi vuole seguire il grande Tennis con ... (sportintv.eu)