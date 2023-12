ATP Brisbane | il draw | Arnaldi contro Fucsovics | Nadal aspetta un qualificato

(Di sabato 30 dicembre 2023) Matteoè l'unico italiano direttamente ammesso nel maindelInternational presented by Evie, ATP 250 con un montepremi di $739,945 in programma dal 31 dicembre 2023 al 7 gennaio ...

Definito il tabellone delle qualificazioni dell’ATP250 di Brisbane . Sul cemento australiano i match che metteranno in palio i pass per il main draw ... (oasport)

Matteo Arnaldi è l'unico italiano direttamente ammesso nel main draw delInternational presented by Evie,250 con un montepremi di $739,945 in programma dal 31 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Il torneo, che torna per la prima volta dal 2019 nel circuito, ...Si giocano ilInternational, che torna come evento combined, il Bank of China Hong Kong Tennis Open, di nuovo nel calendarioper la prima volta dal 2002, e il WTA di Auckland (ASB ...Si comincia. Il tennis internazionale è ripartito con la United Cup, ma da lunedì iniziano anche i tornei ATP. Brisbane aprirà il sipario sul panorama maschile, e lo si fa con un parterre per niente m ...Oltre alla United Cup, trasmessa su SuperTennis e SuperTennis a cui abbiamo dedicato una presentazione dettagliata, la prima settimana della ...