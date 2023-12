ATP Brisbane 2024 | Rafa Nadal torna in campo Rune e Shelton pronti a volare | Arnaldi per la conferma

(Di sabato 30 dicembre 2023) Si comincia. Il tennis internazionale è ripartito con la United Cup, ma da lunedì iniziano anche i tornei ATP.aprirà il sipario sul panorama maschile, e lo si fa con un parterre per niente male. Anche perché ogni settimana sarà importante in vista della preparazione verso l’Australian Open che parte il 14 gennaio. Avremo il piacere di rivedere in: dopo un anno di stop il mancino di Manacor riparte in vista di quello che potrebbe anche essere l’ultimo anno della sua carriera, ma ha voluto chiuderlo a modo suo: giocando e, possibilmente vincere. L’obiettivo primario sarà il Roland Garros, ma non è detto che nel continente oceanico, con le giuste condizioni, possa risorgere come l’araba fenice. Ma con lui ci saranno giocatori che nelpuntano al definitivo salto in avanti. ...

Rafa Nadal è tornato in campo. Parteciperà al torneo250 a, per riprendere ritmo in vista degli Australian Open vinti per l'ultima volta nel 2022. Nel 2004 ha vinto il primo titolo, dopo vent'anni proverà a vincerne altri ancora. All'...L'di(e non solo) su Sky Sport Nella notte fra il 30 e il 31 dicembre al via su Sky e in streaming su NOW i primi tornei del circuito maschilee di quello femminile WTA. Ad ...Oltre alla United Cup, trasmessa su SuperTennis e SuperTennis a cui abbiamo dedicato una presentazione dettagliata, la prima settimana della ...Matteo Arnaldi è l'unico italiano direttamente ammesso nel main draw del Brisbane International presented by Evie, ATP 250 con un montepremi di ...