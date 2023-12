Atp Brisbane 2024 | montepremi e prize money con Nadal

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) Iled ildel torneo Atp 250 di, evento in programma dal 31 dicembre al 7 gennaio sul cemento outdoor in Australia. Il primo favorito del seeding è il danese Holger Rune, seguito dal bulgaro Grigor Dimitrov e dallo statunitense Ben Shelton. L’osservato speciale, però, sarà per forza di cose Rafa, al ritorno nel circuito dopo quasi un anno d’assenza. Ai nastri di partenza dell’evento anche un giocatore italiano, vale a dire Matteo Arnaldi. Iltotale del torneo è di €597.410, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP. COPERTURA TVATP 250 ...