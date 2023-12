Atletica | Nadia Battocletti tra le favorite alla BOclassic 2023 | Kipkemboi e Chepchirchir le avversarie principali

Leggi su oasport

(Di sabato 30 dicembre 2023)sarà senz’ombra di dubbio una delle grandi protagoniste al femminile della, tradizionale appuntamento di San Silvestro giunto ormai49ma edizione. La manifestazione podistica che chiude l’anno solare sulle strade del centro di Bolzano si preannuncia particolarmente interessante per i colori azzurri in ottica podio e vittoria. La 23enne trentina, reduce da una storica medaglia d’argento agli Europei di Cross nel fango di Bruxelles, punta in alto nella kermesse altoatesina e mette nel mirino la vittoria dopo aver raccolto un terzo posto nel 2021. Sulla distanza dei 5 chilometriha già dimostrato un grandissimo potenziale conquistando la quinta piazza agli ultimi Mondiali di corsa su strada a Riga in 14:45, a un solo secondo dal record europeo ...