Atletica | domani torna la We Run Rome Al via Yaremchuk e Meucci sulla distanza dei 10 km

(Di sabato 30 dicembre 2023), domenica 31 dicembre 2023, andrà in scena la dodicesima edizione della ‘We Run’, evento organizzato da ASD Atleticom sotto l’egida della Fidal. La manifestazione prevede una corsa su strada competitiva di 10 chilometri e non competitiva sulle distanze di 5 e 10 km nel pieno centro della capitale italiana. “Quest’anno avremo il 30% degli iscritti stranieri, con una maggioranza di spagnoli, francesi e anche greci. In totale saremo circa 8.000, con i pettorali della competitiva già praticamente esauriti. Subito dopo l’evento, inizieremo a lavorare per ‘Il Miglio di Roma’, in programma un paio di settimane prima degli Europei dileggera che si svolgeranno dal 7 al 12 giugno“, aveva dichiarato qualche giorno fa il presidente dell’ASD Atleticom, Camillo Franchi Scarselli. Per quanto riguarda la 10 km, lo start ed il ...