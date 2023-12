Atalanta torna a vincere | basta Lookman | Lecce ko | top e flop

Leggi su notizie

(Di sabato 30 dicembre 2023) Serie A, da pochi istanti si è concluso il match valido per la 18ma giornata di campionato che ha visto scendere in campoIl 2023 si conclude nel migliore dei modi per l’che conquista una vittoria importante e che la porta (almeno momentaneamente) al sesto posto in classifica. Ilesce nuovamente sconfitto al ‘Gewiss Stadium‘. Anche se il match non è stato per nulla spettacolare. Soprattutto nel primo tempo dove di azioni concrete ce ne sono state pochissime. Le due squadre non si fanno male e chiudono la prima frazione di gioco con lo stesso risultato in cui era iniziato l’incontro.(Foto LaPresse) Notizie.comNella ripresa, però, qualcosa è cambiato. Soprattutto in favore della squadra di casa che ha trovato la rete del vantaggio con il ...