Atalanta | risentimento muscolare per Scalvini | al suo posto Pasalic

Commenta per primoai flessori della coscia destra Dan Ndoye , sostituito nel corso del primo tempo della sfida di sabato contro l', vinta 1 - 0. L'esterno svizzero è al momento i n dubbio per la ...ai flessori della coscia destra Dan Ndoye , sostituito nel corso del primo tempo della sfida di sabato contro l', vinta 1 - 0. L'esterno svizzero è al momento in dubbio per la ...Ad aprire il programma dell'ultimo sabato di Serie A de 2023 è il lunch match tra Atalanta e Lecce, protagoniste in campo al Gewiis Stadium. Non ci suono ...Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa in piena emergenza nell'allestire la formazione che contenderà i tre punti all'Atalanta. Nelle scorse ore si è fermato ...