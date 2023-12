Atalanta rientra in zona Europa con Lookman | 1-0 al Lecce e sesto posto

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il gol che sblocca la partita al 58'. Diverse occasioni mancate per i salentini L'batte ila Bergamo per 1-0, la sbloccanella ripresa e la Deainsalendo ala 29 punti, scavalcando la Roma che domani gioca a Torino contro la Juventus. Partita in equilibrio

Sospiro di sollievo in casa Atalanta . Zappacosta e Kolasinac, costretti a lasciare il campo sabato contro il Napoli, non preoccupano. Zappacosta... (calciomercato)

... Monza e Frosinone , mentre domani sarà la volta di Milan , Bologna ,e Roma, tutte alla ... Il tecnico nerazzurro perònel restante 33%, visto che nel 2022 arrivò secondo dietro il ...... Bellanovadalla squalifica e si riappropria della corsia destra. In mezzo Linetty non è ... potrebbe partire dalla panchina con Soulé e Harroui a completare il tridente d'attacco- ...Un gol di Lookman nella ripresa permette all'Atalanta di battere il Lecce e di lanciarsi al sesto posto in classifica, a -4 dalla zona Champions in attesa delle altre gare. Gasperini ritrova Scamacca ...D'Aversa ritrova il montenegrino dal primo minuto quattro partite dopo e preferisce Kaba a Gonzalez. Per i locali è Scamacca la punta centrale ...