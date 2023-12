Atalanta | problema agli adduttori ferma Scalvini

Inizialmente annunciato in formazione per l', Giorgio Scalvini ha dovuto dare forfait nel riscaldamento prepartita col Lecce. Il difensore ventenne dei nerazzurri ha accusato un fastidio alla regione adduttoria della coscia sinistra. Al ......muscolare e niente sfida contro la RomaBrutte notizie in casa. Infortunio last minute nel riscaldamento per Giorgio Scalvini. Il difensore nerazzurro ha infatti accusato unpochi ...Cambio dell'ultimo minuto per l'Atalanta che affronta il Lecce. Scalvini si è fermato nel riscaldamento per un problema muscolare. Al suo ...Confermate le scelte della vigilia, con Gianluca Scamacca che torna titolare dopo i problemi muscolari: accanto al numero 90 spazio a Lookman ...