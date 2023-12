Atalanta | Lookman | “Vittoria importante dopo Bologna”

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’attaccante dell’Ademola, autore del golcontro il Lecce, ha parlato così nel post partita ai microfoni di DAZN: “Questaè moltoper noi perché la settimana scorsa non abbiamo fatto risultato contro il, quindi eratornare a conquistare i tre punti“. Il numero 11 orobico ha poi proseguito: “Abbiamo una bella squadra, con giocatori forti. Io andrò in Coppa d’Africa ma i miei compagni faranno un ottimo lavoro, ho fiducia in loro. Mi mancherà Bergamo? Sì tanto, non vedo l’ora di tornare qui“. Il nigeriano è stato convocato dalla Nigeria: l’esordio è fissato contro la Guinea Equatoriale, il 14 gennaio. SportFace.

È una sfida cruciale per l'Atalanta, quella contro il Lecce, dopo la sconfitta in casa del Bologna.I bergamaschi non falliscono e... (calciomercato)

Il tabellino di- Lecce 1 - 0 Gol: nel st 14'(3 - 4 - 1 - 2): Carnesecchi, De Roon, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta (19' st Zortea), Ederson, Pasalic, Ruggeri (47' st Holm),...Vantaggiofinalmente al 58 con un'azione personale die un diagonale angolatissimo di piatto destro che colpisce rasoterra l'interno del palo e carambola in rete. Al 63 ancora un'...Le parole in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria della sua Atalanta contro il Lecce in quel di Bergamo ... L’1-0 va bene così» CENTROCAMPO E LOOKMAN – «A centrocampo abbiamo in ...L’Atalanta perderà Lookman per la Coppa D’Africa e anche Scalvini che, a ridosso del calcio d’inizio della sfida contro il Lecce è stato costretto a accomodarsi in panchina per un problema, si pensava ...