Atalanta Lecce | probabili formazioni | Scamacca dalla panchina

(Di sabato 30 dicembre 2023) Oggi alle ore 12:30 in campo per lunch match la sfida di Serie A tra, ecco leOggi alle ore 12:30 in campo per lunch match la sfida di Serie A tra, ecco le(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Dorgu; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Oudin, Piccoli, Strefezza. All. D’Aversa

Il 2023 della Serie A chiude i battenti questo sabato con ben sei partite in programma: vittorie interne alla portata pere Milan rispettivamente controe Sassuolo, promette scintille ...Il programma e i telecronisti su Dazn di, match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium i nerazzurri cercano una vittoria per rimettersi in marcia in chiave Europa, mentre i salentini vogliono ...Lo scorso anno Atalanta-Lecce ha regalato sorprese, all’andata così come al ritorno. Eppure, sulla carta, per i giallorossi è l’ennesima sfida impossibile. Quest’anno l’Atalanta sta zoppicando. Si ...Il match tra Atalanta e Lecce è in programma alle 12:30 al Gewiss Stadium di Bergamo. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Sky Zona DAZN (214) e in diretta streaming proprio sull'app DAZN ...