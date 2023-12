Atalanta-Lecce | le formazioni ufficiali | ci sono Carnesecchi e Scamacca | Scalvini ko nel riscaldamento

(Di sabato 30 dicembre 2023) Bergamo. La conferma diin porta, il ritorno di, l’assenza dell’ultimo minuto di: ledi, le(3-4-1-2):; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners;, Lookman. A disp. Musso, Rossi, Comi, Holm, Zortea, Bakker, Adopo, Miranchuk, De Ketelaere, Muriel. All. Gasperini(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto,Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Oudin, Krstovic, Strefezza. A disp. Brancolini, Borbei, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Smajlovic, Faticanti, Blin, Berisha, ...

È una sfida cruciale per l'Atalanta, quella contro il Lecce, dopo la sconfitta in casa del Bologna. I bergamaschi hanno bisogno di... (calciomercato)

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la giornata di Serie A TIM 2023/24: Moviola Atalanta-Lecce l’episodio chiave della Moviola del ... (calcionews24)

A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Lecce : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Al Gewiss ... (calcionews24)

SintesiMOVIOLA 2 Fallo ai danni di Koopmeiners: punizione. E' COMINCIATO IL ...L'amministratore delegato dell'Luca Percassi ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita di campionato contro il, soffermandosi sullo stop al decreto crescita: ' La mancata proroga è un grave danno per tutto ...Cambio dell'ultimo minuto per l'Atalanta che affronta il Lecce. Scalvini si è fermato nel riscaldamento per un problema muscolare. Al suo ...Le due principali candidate al tricolore hanno perso punti con le stesse squadre. Napoli, lo scudetto pare lontano anni luce ...