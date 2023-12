Atalanta Lecce 1-0 | vittoria importante per i nerazzurri

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 dicembre 2023) A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SintesiMOVIOLA FINISCE QUI:1-0 94? AMMONIZIONE PER HOLM 90? CAMBI PER L’: Dentro Holm e Miranchuk; fuori Ruggeri e Lookman QUATTRO MINUTI DI RECUPERO 88? MIRACOLO DI CARNESECCHI! Palla in mezzo di Piccoli per Oudin che ha la meglio su Adopo, tentando il tiro, ma Carnesecchi. 84? Lancio di Muriel per Adopo che prova a mettere in mezzo il pallone, ma l’azione sfuma. 82? CAMBIO PER IL: dentro anche Venuti e ...