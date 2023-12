Atalanta Lecce 1-0 LIVE | Lookman sfiora il raddoppio

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 dicembre 2023) A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SintesiMOVIOLA 65? DJIMSITI: Colpo di testa del difensore nerazzurro. Palla fuori di pochissimo. 64? ANCORA! Tenta il tiro l’attaccante dalla destra e Falcone si fa trovare pronto. 63? CAMBI PER L’: Fuori Zappacosta e Scamacca, dentro Zortea e Muriel. 62? ANCORA SCAMACCA! passaggio di Pasalic per Gianluca che però manda la palla in angolo dopo un contrasto con il portiere. 59? ZAPPACOSTA! Conclusione da parte dell’esterno dopo un passaggio di ...