Atalanta Lecce 0-0 LIVE | è cominciato il match

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 dicembre 2023) A Bergamo, ilvalido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nelvalido per la giornata della Serie A 2023/24. SintesiMOVIOLA 2? Fallo ai danni di Koopmeiners: punizione. E’ILAggiornamenti dalle 12:30 Migliore in campo: a fine partita PAGELLE: risultato e tabellino