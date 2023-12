Atalanta | Gasperini | «Abbiamo fatto una buona gara Le condizioni di Scalvini…»

(Di sabato 30 dicembre 2023) Le parole in conferenza stampa di Gian Pierodopo la vittoria della suacontro il Lecce in quel di Bergamo La conferenza stampa integrale dell’allenatore dell’Gian Pierodopo la vittoria contro il Lecce. PARTITA – «Il Lecce poteva indubbiamente pareggiare, doveanche un po’ sofferto: avevamo Kolasinac acciaccato e altri stanchi. Va bene così, dovegiocato bene in unamai facile, avendo anche qualche occasione». PRIMO E SECONDO TEMPO – «No, penso che ogni partita fa da sé. Il Lecce è una squadra organizzata dove non siamo riusciti a creare per certi frangenti, poi cominci ad allargare un po’ le maglie della difesa e sei riuscito a fare goal. Sono arrivate un po’ di situazioni pericolose dove facevamo ...

