Atalanta | fine 2023 da 3 punti | 1-0! Lecce ancora KO dopo l’Inter

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’ha ospitato ilal Gewiss Stadium nel match valevole per la diciottesima giornata di campionato. Alla squadra di Gasperini basta una rete del solito Lookman per portare a casa i trementre i salentini non riescono a rialzare la testala sconfitta con. La sfida termina 1-0 VITTORIA DIANNO – L’di Gian Piero Gasperini ha sfidato ilal Gewiss Stadium chiudendo il suocon una vittoria per 1-0. Ai nerazzurri di Bergamo basta un gol del solito Lookman al 58? per portare a casa i 3mentre i salentini perdonola sconfitta subita a San Siro con, con tanto di lamentele di Roberto D’Aversa. ...

Una chiusura di 2023 da urlo per l'Al Hilal che anche senza Neymar, fuori fino astagione per ...per 1 - 0 l'Al Khaleej grazie a un rigore segnato al 99 minuto proprio dall'ex Milan e. ...Al gol iniziale di Arnautovic risponde Dragusin, che poneall'imbattibilità di Sommer, durata ... Il sorprendente Bologna, quarto, dopo aver battuto in una settimana Roma, Inter e, farà ...Il Lecce dopo aver battuto il Frosinone e perso contro l'Inter, in emergenza a Bergamo contro l'Atalanta di Gasp, che l'anno scorso fu terra di conquista. Calcio d'inizio alle 12.30. D'Aversa ...Al Gewiss Stadium, ritmi alti sin dai primi minuti. Al 10' punizione dalla trequarti per l’Atalanta: Lookman al centro, deviazione di Ederson per Scamacca che, sul secondo palo, manda a lato. L’ex ...