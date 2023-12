Atalanta | Djimsiti | «Contento del 2023 | ma puntiamo sempre a migliorarci»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 dicembre 2023) Berat, difensore dell’, ha parlato così dopo il match giocato contro il Lecce: le dichiarazioni Beratha così parlato a Sky Sport dopo-Lecce. LE PAROLE – «Questa è una vittoria pesante, volevamo chiudere bene l’anno davanti ai tifosi. La fatica nel segnare? E’ data anche dall’avversario, il Lecce è una squadra che gioca bene, in fase difensiva non lasciava spazi ed era pericoloso quando poi ripartiva. In generale sonodel, ma noi pensiamoed è la cosa che vogliamo portare nel 2024».