Atalanta | con Scamacca contro il tabù Lecce per chiudere al meglio il 2023

(Di sabato 30 dicembre 2023) Bergamo. Sfatare ilperl’anno in grande stile: nell’ultimo impegno dell’affronta l’unica squadra, insieme al Napoli e all’Inter, alla quale non è riuscita a strappare nemmeno un punto nell’ultima stagione e, più in generale, negli ultimi 18 mesi. La discussa trasferta del Via del Mare del novembre 2022, il clamoroso ko interno di metà febbraio: stesso risultato, 2-1, stesso esito. Dopo il ko di Bologna, la Dea è chiamata a ripartire per non inanellare un altro risultato negativo in un momento che emotivamente fino a sabato era più che positivo: l’incornata di Ferguson ha girato l’inerzia, prima favorevole e poi decisamente meno, lasciando Gasperini e i suoi all’ottavo posto, momentaneamente fuori dall’Europa, con Lazio e Torino alle calcagna (-2). Sabato (3o ...

Il lunch match della 18esima giornata è trae Lecce. La squadra di Gasperini mira a conquistare punti non solo per chiudere il 2023un sorriso, ma anche per ridurre il divario di punti ...Ne avevo bisogno, era passato tanto tempo dalla rete che ho segnato contro l'. Sono ... Siamo scesi in campodeterminazione e alla fine abbiamo vinto dopo aver sofferto tanto. Classifica ...Sempre in Lombardia, con inizio alle 16, trasferta per l’Happy Casa Brindisi che è ultima in classifica nel campionato di pallacanestro maschile di serie A con 4 punti. L’avversaria odierna, la Vanoli ...“Scendere in campo con determinazione per affrontare al meglio questa trasferta difficile”. È questo ciò che deve fare il Lecce di D’Aversa che affronta al Gewiss Stadium, in questa diciottesima giorn ...