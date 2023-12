Atac | Patanè | “Tessere gratuite per gli over 70 con redditi bassi”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Roma, 30 dicembre 2023 – “La Giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera che consente addi emetterein favore di cittadine e cittadini ultrasettantenni residenti a Roma con reddito ISEE inferiore a 15mila euro, per la libera circolazione sulle linee di trasporto pubblico die periferiche sul territorio capitolino”: lo dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio. “Grazie all’approvazione di questa delibera – ha aggiunto– l’amministrazione conferma le agevolazioni per viaggiare sui mezzi pubblici a beneficio degli ultrasettantenni con. Una misura che, da un lato, incentiva l’utilizzo del trasporto pubblico e, dall’altro, aiuta i cittadini70 con ...

La mattina di martedì 19 dicembre in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè (nella foto), insieme al ... (romadailynews)

“La Giunta capitolina ha approvato lo schema di Convenzione per l’affidamento ad Atac dei lavori per la realizzazione, nei depositi di Trastevere, ... (romadailynews)

Per ogni tessera sottoscritta, il Campidoglio verserà un rimborso addi 215 euro. L'azienda, a sua volta, dovrà fornire all'amministrazione capitolina l'effettivo numero delle tessere 'over 70' ...... per la libera circolazione sulle linee di trasporto pubblico die periferiche sul territorio capitolino. ' Grazie all'approvazione di questa delibera - spiega l'Assessore alla Mobilità Patané - ...