Associazione Mondragone Bene Comune | Mondragone un comune ad alta fragilità

(Di sabato 30 dicembre 2023). Da tempo lanciamo l’allarme sul declino incessante del nostro. A confermare purtroppo i nostri inascoltati (da anni) richiami è ora anche il nuovo Indice diComunale (IFC) che l’Istat ha pubblicato di recente sulla piattaforma IstatData (esploradati.istat.it). Il concetto didei Comuni è inteso come l’esposizione di un territorio ai rischi di origine naturale e antropica e a condizioni di criticità connesse con le principali caratteristiche demo-sociali della popolazione e del sistema economico-produttivo. Si tratta di un indice composito che ha l’obiettivo di individuare le aree maggiormente esposte a determinati fattori di rischio e facilitare l’analisi territoriale del fenomeno in serie storica. L’indice composito è la combinazione di 12 ...

...dell' agenzia di scommesse Gold Bet che si trova nei pressi delle ex palazzine Cirio a. ... Timpanelli, difeso dall'avvocato Mario Sciarretta, in passato è stato condannato per......della Dda di Napoli Maurizio Giordano nel procedimento celebrato con il rito abbreviato pera delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti tra Sessa Aurunca e. ...Un giovane di 30 anni residente nella zona, si trova in gravissime condizioni dopo un incidente stradale avvenuto nel centro di Mondragone, precisamente in piazza Kennedy. Lo scooter guidato dal ragaz ...Tale riconoscimento, in ordine di tempo, è solo l'ultimo attribuito al ricercatore casertano che, nel 2020, è stato nominato ACM Distinguished Speaker dalla Association for Computing Machinery (ACM) ...