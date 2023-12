Assegno unico e universale 2024 per i figli a carico | quali sono gli importi previsti e come fare richiesta

... in qualunque Tribunale d'Italia si trovino, potranno depositare unricorso con le condizioni ... per quantificare l'di divorzio, si deve tenere conto anche della convivenza prima del ...Per molti la novità potrebbe tradursi in unper i figli più sostanzioso o in sconti per gli asili nido e le rette scolastiche. Aumenta, inoltre, il contributo per gli asili nido: 600 ...«Il problema non è solo sostenere economicamente chi mette al mondo un bambino, ma affrontare il problema culturale più profondo». Lavinia Mennuni non fa passi ...Per l'assegno di mantenimento contano anche gli anni di convivenza, separazione e divorzio si fanno in un unico momento. E non solo questo nell'anno della guerra in tribunale fra Totti e Ilary Blasi e ...