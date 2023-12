Ascolti TV | Venerdì 29 dicembre 2023 Il Volo ottimo anche in replica 20 1% – 2 | 7 mln Il film di Rai1 non va oltre il 12 4% 2 mln Quarto Grado 7 3% | Il Giro del Mondo 5% Reazione a Catena supera il 27% 4 | 5 mln

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 30 dicembre 2023) Max Giusti, Gabriella Pession - La Seconda Chance (US Rai) Nella serata di ieri,29, suLa Seconda Chance in prima tv ha conquistato 2.033.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 Il– Tutti per Uno inha incollato davanti al video 2.699.000 spettatori con uno share del 20.1% (After Show: 787.000 – 14.6%). Su Rai2 la seconda puntata de Ildelin 80 Giorni raccoglie 837.000 spettatori con il 5% (primo episodio a 840.000 e il 4.7%, secondo episodio a 835.000 e il 5.4%). Su Italia1 Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno raccoglie 875.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 ilQuello che veramente importa raccoglie 777.000 spettatori (4.7%). Su Rete4...