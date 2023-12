“Arienzo Christmas Village” | al via i nuovi appuntamenti della kermesse Nelle piazze per salutare il nuovo anno

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 30 dicembre 2023). Al via idi “”, fissati tra il 2023 e il 2024. Dopo il successo delle manifestazioniscorsa settimana, incentrate sull’esibizioneBanda ‘G. Verdi’, sull’ultima accensione delle luminarie musicali e sulla straordinaria sfilata a tema che ha popolato le vie cittadine nel pomeriggio del 25 dicembre, il Comune si prepara ai festeggiamentiVigilia di Capod, senza dimenticare l’omaggio all’arte e alla tradizione. Si ricomincerà domani, domenica 31 dicembre, con “Aspettando il cenone”, un’occasione di ritrovo per la collettività in attesamezzanotte. Sarallestite postazioni in tutte le ...