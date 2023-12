Arianna Cirrincione | complicazioni in gravidanza | Andrea Cerioli rompe il silenzio

A pochi mesi dal parto, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione , ex volti di Uomini e Donne , hanno svelato quale sarà il nome scelto per la loro bambina! (comingsoon)

Stiamo parlando di Chiara Rabbi che, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan sui social, ha dichiarato: Leggi anche Andrea Cerioli esvelano il nome della loro bambina! Scopri ...Andrea Cerioli esono in una relazione salda e meravigliosa da ormai 4 anni. Amatissimi dal pubblico, la coppia in questi giorni si è mostrata sui social più felice e unita che mai. Il motivo di ...Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, a breve, diventeranno genitori della loro prima bambina che dovrebbe nascere nei primi giorni del prossimo febbraio. I due ex protagonisti di Uomini e ...Arianna Cirrincione, a pochi mesi dal parto, ha dovuto recarsi in pronto soccorso a causa di forti dolori allo stomaco che da giorni la costringono a letto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è ...