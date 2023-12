Approvata legge di bilancio 2024 | Salvini | “Una manovra responsabile”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Matteocon Giorgia Meloni a palazzo Chigi in una foto tratta dal profilo Twitter del segretario della LegaROMA –ladi. Unache tutela le famiglie e che va nella giusta direzione. L’Italia guarda alcon fiducia e concretezza grazie alla Lega e all’intero governo”. Così il vicepresidente del consiglio Matteo. Ecco i 10 punti cardine del Testo: • Giù le tasse: oltre 1.000 euro in busta paga ai ceti medio bassi; • Infrastrutture nuove per un’Italia più moderna; • Fisco più equo: rateizzazione acconto di novembre; • Pensioni e lavoro: obiettivo abolizioneFornero. Neluscita anticipata con quota 103, Ape sociale e Opzione ...

Via libera dell'Aula della Camera alla legge di bilancio . La Manovra è legge . I sì sono stati 200, i no 112 e 3 astenuti. Il voto conferma ... (ilmessaggero)

Roma, 30 dicembre 2023 "Lavoro, impresa e famiglie: sono queste le priorità di Fratelli d'Italia e del Governo Meloni. Lo conferma ladi bilancio appenache prevede il taglio del cuneo fiscale, 4 miliardi in meno di tasse per i redditi più bassi, 1,6 miliardi di euro per le famiglie. Con il Governo Meloni l'Italia è ...Queste alcune delle misure previste nelladi Bilancio, appenain Parlamento, sui temi di interesse del ministero dell'Università e della ricerca. Borse di studio: incrementate le ...Bonelli attacca lil governo sula manovra e accusa il Governo di "favorire continuamente i poteri forti del Paese a scapito di famiglie e imprese" ..."Dopo il raddoppio delle risorse del Pnrr per l'agricoltura, con la Manovra rafforziamo ancora il sostegno alle aziende del comparto agricolo con azioni strategiche e mirate, confermando la centralità ...