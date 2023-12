Anzio | colpito da petardo | grave 28enne

...Durante una festa in un locale il 28enne uscito all'aperto è statodallo scoppio di un petardo, lanciato da un amico . Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia diche da ...... e invece la sua conclusione è stata drammatica: nel corso della serata, organizzata in un locale di(Roma), un ragazzo di 28 anni è stato accidentalmenteda un petardo lanciato da un ...Un ragazzo di 28 anni ferito da un petardo in provincia di Roma, ad Anzio. Ora si trova ricoverato in gravissime condizioni. Il giovane, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice r ...È ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva un ragazzo di 28 anni, colpito nella serata di ieri da un petardo lanciato da un amico, che lo ha accidentalmente raggiunto alla testa. L’incident ...