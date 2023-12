Anziana trovata morta in casa a Chieti Fermato il vicino 

(Di sabato 30 dicembre 2023) AGI - I carabinieri del Nucleo Investigativo dihanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 59enne accusato dell'omicidio di Carolina D'Addario, la 84enneina Gissi lo scorso 23 dicembre. La donna è stata uccisa con una coltellata alla schiena. Ad essereè un vicino didella vittima. Adel'uomo sono stati ritrovati 20 mila euro in contanti e monili d'oro di proprietà dell'84enne. In un primo momento sembrava essersi trattato di un decesso per cause naturali. Decisive per la risoluzione del caso le immagini delle telecamere di videosorveglianza di zona. A chiedere chiarezza sulla vicenda sono stati i familiari dal momento che non sono stati trovati la fede, un paio di orecchini e una collanina della donna. Le ...

... l'ex sarta di 84 annimorta in casa a Gissi (Chieti) lo scorso 23 dicembre. La notizia ... compatibile con quello usato per colpire l'. ll 59enne è stato interrogato durante la scorsa ...Un uomo di 59 anni è stato fermato dai carabinieri di Chieti e di Vasto con l'accusa di aver ucciso con una coltellata alla schiena Carolina D'Addario, un'84enne,morta in casa lo scorso 23 dicembre a Gissi. In un primo momento si era pensato a una morte per cause naturali ma nella notte i carabinieri del Nucleo Investigativo di Chieti ...Nella notte i carabinieri hanno fermato l’uomo, accusato di omicidio volontario, vicino di casa della vittima. A lui i militari sono arrivati grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza.Anziana uccisa in casa nel Chietino, fermato il vicino di casa. Nel suo appartamento rinvenuti 20 mila euro e alcuni monili della vittima.