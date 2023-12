Anziana trovata morta in casa a Chieti Fermato il vicino di casa

Leggi su agi

(Di sabato 30 dicembre 2023) AGI - I carabinieri del Nucleo Investigativo dihanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 59enne accusato dell'omicidio di Carolina D'Addario, la 84enneina Gissi lo scorso 23 dicembre. La donna è stata uccisa con una coltellata alla schiena. Ad essereè undidella vittima. Adel'uomo sono stati ritrovati 20 mila euro in contanti e monili d'oro di proprietà dell'84enne. In un primo momento sembrava essersi trattato di un decesso per cause naturali. Decisive per la risoluzione del caso le immagini delle telecamere di videosorveglianza di zona.