Anziana sola a Natale chiama i carabinieri per avere compagnia e il comandante invia una pattuglia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) È capitato già in passato che il 112 ricevesse telefonate non perché ci fosse un reato in corso, ma perché dall’altro lato del telefono ci fosse una persona, magari in difficoltà. Come racconta l’Ansa una 90enne di Budoni (Sassari) il pomeriggio del 25 dicembre scorso ha deciso dire idelladeidi Siniscola per. In fondo lei figlia di un appuntato ha sempre considerato l’Arma parte della famiglia. “In questa giornata di festa la solitudine per me aumenta, se non vi disturbo, visto che sento la divisa dell’Arma come famiglia, mi piacerebbe trascorrere qualche ora con voi” ha spiegato l’. E così poco dopo ilhato una ...