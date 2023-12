Anticipazioni Terra Amara 31 dicembre | un arrivo improvviso

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 30 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nella puntata didel 31, in onda su Canale 5, Zuleyha ha un nuovo problema da risolvere nella sua azienda Un nuovo socio è pronto ad entrare nell’azienda di Demir, un rivale che sta per essere smascherato dalla nonnina della casa, mentre questo è intento a parlare con Zuleyha. A metterla in guardia ci pensa Fikret, che la fa riflettere sui comportamenti affrettati dell’uomo e si preoccupa per lei. Dove eravamo rimasti Nella puntata precedente, il corpo di Umit viene ritrovato, dietro la disperazione di Fikret. Viene fatto il funerale e a ...