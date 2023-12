Anthony Hopkins festeggia 48 anni da sobrio | l’incubo dell’alcolismo | «Così è cambiata la mia vita» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’attore premio Oscarha pubblicato unsui social perre un suo importante traguardo: 48di sobrietà. Ha voluto condividere la notizia con tutti i suoi followers nella speranza di aiutare tutti quelli che potrebbero star lottando contro la dipendenza, proprio come decenni fa capitò a lui. «Tutti voi, festaioli e bevitori, vi state divertendo. Meraviglioso! Se vi vengono i postumi della sbornia, ricordatevi di me: non mi capita più perché oggi, 48fa, ho smesso di bere. Mi sono fatto aiutare e la mia», ha dichiarato. Non è la prima volta che la star di Hollywood si esprime in merito all’argomento. La stessa cosa fece l’anno scorso, celebrando la ricorrenza con unin cui ...