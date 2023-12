Annunciato un nuovo match a Zero Hour | il preshow di Worlds End

Leggi su aewuniverse

(Di sabato 30 dicembre 2023) Questa notte a AEW Rampage è stato confermato unper ildiEnd, il prossimo pay-per-view della All Elite Wrestling. La card dell’ultimo evento AEW del 2023 si arricchisce di unfemminile per lo speciale. Kris Statlander e Willow Nightingale metteranno da parte la loro amicizia per un incontro che permetterà alla vincitrice di avvicinarsi nuovamente al panorama titolato. Can Willow Nightingale put all of Stokely Hathaways accusations of her and Kris Statlander to rest at #AEWEnd?Watch #AEWRampage #NewYearsSmash on TNT!@WillowWrestles @callmekrisstat @StokelyHathaway @ReneePaquette pic.twitter.com/yoEPVMgKsX— All Elite Wrestling (@AEW) December 30, 2023 Questosi ...