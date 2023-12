Annalisa chiude un 2023 da urlo | è suo l’album con più settimane in top 10

Elodie , durante il suo concerto a Milano, ha avuto come ospite Annalisa . Insieme hanno duettato su "Mon Amour". Il video L'articolo Elodie chiude il ... (novella2000)

Fino al volo dell'Angelo, chela rappresentazione, in un tripudio di fiori che celebrano il ... piena di immaginazione " ha sottolineato l'assessora a Cultura e Marketing territoriale...Sicon un ramoscello d'ulivo la querelle nata nel corso di 'È sempre Cartabianca' Sembra chiudersi con un lieto fine la querelle tra la giornalistaChirico e il professore di sociologia ...È di Annalisa l'album con più settimane in classifica durante questo 2023. La cantante ha raggiunto un importante record ...(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Sfera Ebbasta torna in vetta alla hit parade Fimi-Gfk degli album più venduti con X2VR e precede questa settimana Gemitaiz con Quello che vi consiglio vol. 10. Complici le atmo ...